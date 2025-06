Il Torino torna prepotentemente su Cristian Volpato. Già obiettivo del mercato invernale, i granata trattano col Sassuolo per il trequartista

Il Torino torna alla carica per Cristian Volpato. Dopo il tentativo nello scorso mercato invernale, i granata hanno intavolato nuovi contatti con il Sassuolo per assicurarsi il talento italo-australiano. A gennaio, il direttore tecnico Vagnati aveva bussato alla porta neroverde, ottenendo un secco “no” alla possibilità di acquistare il giocatore.

Sei mesi fa, il ds del Sassuolo Carnevali (e la società in generale) riteneva Volpato una riserva di lusso a disposizione di Fabio Grosso. Il classe 2003, sostituto di Berardi, ha totalizzato 18 presenze, 4 gol e 6 assist in Serie B con la maglia del Sassuolo. Numeri da capogiro se si pensa che il ragazzo è partito titolare in appena 9 occasioni.

Il Sassuolo fissa il prezzo

Il Torino prosegue i contatti con il Sassuolo per Volpato. Come riportato dai quotidiani, i granata hanno messo sul tavolo un’offerta da 10 milioni circa più bonus, mentre gli emiliani ne chiedono almeno 15. A gennaio, i neroverdi puntavano alla promozione e non potevano fare a meno dell’ala.

Ora, il Sassuolo è tornato in Serie A e Volpato ha possibilità di scelta tra due club del massimo campionato italiano. Il ruolo di riserva di lusso ha penalizzato il classe 2003 che, visto il minutaggio risicato, è stato escluso dai convocati degli Europei Under 21. L’approdo a Torino potrebbe essere il punto di svolta della carriera di Volpato.

Dall’Australia alla Roma

Cristian Volpato è l’eroe dei due mondi. Nato a Camperdown, in Australia, da genitori italiani, il giocatore è cresciuto nelle scuole calcio di Sydney prima di sbarcare in Italia. La sua carriera è decollata quando Volpato ha detto sì alla Roma.

Il classe 2003 si è prima affermato con la Primavera e ha successivamente fatto il suo esordio con la maglia giallorossa in Serie A. Il salto tra i grandi è stata un’intuizione di Josè Mourinho, che ha visto nel ragazzo un potenziale talento. A Sassuolo, Volpato ha confermato la lungimiranza dell’allenatore portoghese, attirando l’interesse del Torino e non solo.