Calciomercato Torino / Anche il Torino è in corsa per Cristian Volpato del Sassuolo. Ma non è un operazione semplice

Nuovo nome per queste ultime ore nel calciomercato del Torino. Si tratta di Cristian Volpato del Sassuolo. Ma non è una trattativa facile. Volpato gioca in Serie B con i neroverdi ed era stato pagato 7,5 milioni di euro dalla Roma nel 2023. Di piede mancino, è un centrocampista offensivo. Può giocare anche sulla trequarti oppure come esterno destro d’attacco.

La situazione

La situazione è chiara. Innanzitutto il Sassuolo non ha intenzione di cederlo. I granata si sono fatti avanti e sono in corsa per lui. Ma ci sono delle concorrenti: Parma, Bologna e Cagliari. Ecco quindi che l’operazione non è facile. Giovane prospetto, vale 4 milioni sul mercato. Alla Roma ha fatto vedere belle cose, poi si è spento in Emilia-Romagna.