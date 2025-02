Calciomercato Torino / Tutto fatto per la cessione di Ivan Ilic allo Spartak Mosca, il centrocampista pronto a trasferirsi in Russia

Ivan Ilic sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore dello Spartak Mosca. Sono stati definiti anche gli ultimi dettagli tra il Torino e la società russa per la cessione a titolo definitivo del centrocampista: la società granata incasserà 17 milioni di euro ma avrà la possibilità di riceverne altri 3 che sono legati ad altri bonus. Le due società hanno ora svolto tutte le pratiche burocratiche necessarie per la buona riuscita dell’operazione.

Calciomercato Torino: Ilic saluta dopo due anni in granata

La cessione del centrocampista serbo non dovrebbe essere ufficializzata nella serata di giorni ma nei prossimi giorni, dopo che Ilic sarà arrivato a Mosca e avrà effettuato le visite mediche di rito. La sessione invernale di calciomercato in Russia non chiuderà alla mezzanotte come in Italia ma è aperta fino al 20 febbraio, questo significa che lo Spartak non deve fare corse contro il tempo per tesserarlo. Ilic lascia quindi il Torino due anni esatti dopo il suo arrivo dal Verona su richiesta di Ivan Juric.