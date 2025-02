Il centrocampista classe 2005 non ha spazio con Vanoli e il Torino potrebbe cederlo in prestito per far sì che abbia spazio

Un tentativo nelle ultime ore di mercato. La Ternana, squadra che milita nel campionato di Serie C, sta sondando il terreno per Aaron Ciammaglichella. Il Torino negli ultimi giorni ha provato a trovare una sistemazione al calciatore cresciuto in granata ma che con Vanoli ha poco spazio. Il tempo stringe: c’è poco tempo per trovare un accordo per il trasferimento in prestito del centrocampista.