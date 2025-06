Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Sono diversi i club di Serie A a riflettere sui possibili futuri obbiettivi di mercato che potrebbero dare una svolta positiva alla prossima stagione. Uno dei talenti più contesi in questi ultimi giorni è quello di Jadon Sancho. L’attaccante inglese del Manchester United, che dopo aver terminato la stagione al Chelsea è tornato sotto la proprietà dei “Red Devils” e adesso è sotto il mirino di due squadre di Serie A. Juventus e Napoli avrebbero individuato il classe 2000 come riferimento offensivo per potenziare la propria rosa, ma dovranno fare i conti con la concorrenza delle squadre estere. Dopo una stagione non brillante, Sancho potrebbe essere ceduto con una cifra più moderata rispetto alle importanti richieste economiche che la squadra di Manchester aveva proposto la passata stagione.

L’Hellas Verona cerca il colpo a parametro zero

La retrocessione dell’Empoli ha messo notevolmente in difficoltà la società nel cercare di trattenere i propri talenti migliori. Tra questi Ismajli, il difensore centrale albanese che nel corso della passata stagione si è reso protagonista fornendo una serie di ottime prestazioni che hanno impedito alla squadra toscana di rendere il proprio bilancio stagionale più negativo. Il contratto del giocatore terminerà alla fine del mese, e per questo l’Hellas Verona potrebbe decidere di aspettare e tentare di ingaggiare il difensore classe 1996 a parametro zero. Tuttavia su Ismajli c’è anche la concorrenza del Besiktas, e la squadra veneta dovrà studiare bene le prossime mosse per facilitare l’esito positivo della trattativa.

Il Pisa punta un giovane dell’Atalanta

Il Pisa al termine dello scorso campionato di Serie B si è reso protagonista di una storica promozione. L’obbiettivo della squadra toscana sarò quello di rinforzare la propria rosa nel corso della sessione di mercato per cercare di rendere la propria squadra più competitiva. Giovanni Bonfanti è uno degli obbiettivi del Pisa, che dopo aver ottenuto il giocatore in prestito dall’Atalanta la scorsa stagione, sta trattando con la squadra lombarda per tentare di trattenere il giovane difensore a titolo definitivo o per riaverlo in prestito con un futuro diritto di riscatto.

Il Milan cerca di trattenere Leao

Il Bayern Monaco continua a valutare Leao come valida alternativa per sostituire Sané per la prossima stagione. L’attaccante portoghese per le sue qualità tecniche e fisiche sembra possedere tutte le caratteristiche che il club tedesco sta cercando. Tuttavia il Milan non sembra intenzionato a cedere il suo talento per meno di 100 milioni, o in cambio di giocatori importanti come Kim e Goretzka da inserire come contropartita.