La società granata sembra essere interessata a monitorare la situazione dell’estremo difensore dell’Angers per la prossima stagione

Il Torino negli ultimi giorni sta continuando a mostrarsi propositivo sul mercato internazionale monitorando il profilo di diversi giocatori. La dirigenza granata sta cercando di fare il possibile per permettere a Baroni di consolidare prima del ritiro estivo lo zoccolo duro della squadra che guiderà la prossima stagione. Nelle ultime ore il Torino ha effettuato un sondaggio per Yahia Fofana, il portiere classe 2000 di proprietà dell’Angers. Dopo due stagioni a Le Havre, nell’annata 2022/2023 Fofana è arrivato da svincolato all’Angers, squadra che milita nel campionato di massima serie francese.

I candidati per difendere la porta del Torino

Il Torino per far fronte al possibile addio di Milinkovic Savic ha iniziato a seguire da vicino diversi giocatori che potrebbero rimpiazzarlo per il prossimo campionato di Serie A. Elia Caprile rimane il candidato numero uno per difendere la porta granata per la nuova stagione, tuttavia le sue ottime prestazioni hanno attratto l’attenzione di diversi club che potrebbero valutare di ingaggiare il giocatore che è in cerca di più minuti in campo. Questo potrebbe complicare la campagna acquisti del Torino, che come possibile alternativa ha effettuato un sondaggio sul Fofana, l’estremo difensore dell’Angers.