La squadra toscana si muove in avanti per cercare di ingaggiare il giovane centrocampista italiano per la prossima stagione

Jacopo Fazzini ha condotto un finale di stagione da protagonista, con una serie di prestazioni che l’hanno portato a essere nel mirino di diversi club di Serie A. Al termine del campionato, il giovane centrocampista si è unito al gruppo dei convocati della nazionale italiana Under 21 insieme al granata Cesare Casadei, e nelle prossime uscite cercherà di rendersi protagonista con la maglia azzurra. Il Torino è ormai da giorni che continua a monitorare la sua situazione di mercato per tentare di valutare una possibile offerta da proporre all’Empoli. Tuttavia mentre i granata sembrano temporeggiare, la Fiorentina cerca di velocizzare la trattativa per ottenere il giovane Fazzini con largo anticipo rispetto all’inizio della prossima stagione.

I contatti col giocatore

La Fiorentina stima il valore del giovane centrocampista dell’Empoli intorno ai 15 milioni di euro, ma la squadra toscana è fiduciosa di poter ottenere il giocatore con una cifra ridotta a seguito della situazione dell’Empoli e delle aspirazioni del classe 2003. Per Fazzini sarebbe fondamentale tornare a competere ad alti livelli in Serie A, e la Fiorentina gli permetterebbe di competere oltre che tra le posizioni più alte della classifica anche nella competizione europea della Conference League. Fazzini sembra essere interessato a diventare un nuovo membro della squadra viola a seguito dei contatti con la società, che in questi giorni cercherà di fare il possibile per accelerare la trattativa per ottenere il giovane giocatore a titolo definitivo.

Le sue qualità

Nelle ultime partite di campionato a cui ha preso parte, Fazzini è riuscito a mettere in luce le sue doti tecniche che gli hanno permesso di essere tra i convocati dell’Italia Under 21. Il giovane centrocampista italiano nelle ultime uscite ha dimostrato di saper giocare palla al piede ma anche di possedere un’ottima visione di gioco, che in più occasioni gli ha permesso di inserirsi alle spalle dei difensori avversari per poi tentare di involarsi verso la porta e arrivare alla conclusione finale.