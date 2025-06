Il Torino continua a monitorare il profilo del giocatore camerunese per completare e dare profondità al reparto difensivo

La società granata negli ultimi giorni sta continuando a mantenere viva la propria attenzione nel settore di mercato. Tra i diversi giocatori seguiti, il Torino continua a mostrare interesse per Tchatchoua, l’esterno di difesa di proprietà del Verona, che nel corso della passata stagione si è reso protagonista di un’ottima annata. La sua duttilità che gli permette di essere un valore aggiunto sia nel reparto difensivo che in quello offensivo, è una delle caratteristiche che farebbe comodo al nuovo tecnico Baroni. L’ex allenatore della Lazio nel corso delle sue passate esperienze in Serie A ha dimostrato di dare grande valore agli esterni che fossero in grado di svolgere più compiti nel corso della partita, e il camerunese potrebbe essere la giusta opzione per perfezionare il reparto difensivo.

Possibile esterno di difesa

Il ruolo di terzino destro nella scorsa stagione è stato uno dei più difficile da ricoprire per i giocatori del Torino. L’alternanza tra Walukiewicz, Pedersen e Dembelè non ha garantito una sufficiente stabilità difensiva per permettere alla squadra di ripartire con sicurezza per la prossima stagione. Per sopperire a questa difficoltà la società granata continua a monitorare Tchatchouna, l’esterno di difesa che ha esordito in Serie A sotto la guida di Baroni. Il Torino ha dimostrato un grande interesse nel giocatore, e uno dei prossimi obbiettivi sarà quello di cercare di ottenerlo in vista del prossimo ritiro estivo che precederà la stagione.

Il reparto difensivo

Il direttore sportivo Vagnati in questi giorni sta continuando a monitorare diversi profili di mercato in modo da sondare e poter dare avvio a qualche trattativa che potrà essere concretizzata una volta che il mercato verrà riaperto. Con il riscatto di Biraghi, e l’interesse mostrato nei confronti del difensore mancino del Benfica David Jurasek, il Torino potrebbe aver messo delle buone basi per garantire una certa solidità anche alla corsia destra di difesa, a partire proprio da Tchatchoua.