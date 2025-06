David Jurasek è l’obiettivo del Torino per la corsia di sinistra. Baroni vorrebbe il giocatore dell’Hoffenheim a disposizione per il ritiro

Il Torino punta David Jurasek. I granata hanno messo nel mirino il terzino di sinistra per completare il pacchetto sulla corsia. Oltre a Biraghi, ormai prossimo al riscatto, il Toro vuole assicurare a Baroni un’alternativa di qualità.

Per questo motivo i granata seguono il classe 2000 di proprietà del Benfica. Marco Baroni ha chiesto alla dirigenza di poter contare sul difensore della Repubblica Ceca già in ritiro, così da iniziare a infondere ai nuovi membri della squadra la cultura e le geometrie del “baronismo”.

Sprint per Jurasek

Il Torino è chiamato ad accelerare la trattativa per Jurasek. Davide Vagnati dovrà intensificare i contatti con il Benfica per soddisfare la richiesta dell’allenatore ex Lazio. Come vi abbiamo raccontato, il Toro è pronto a presentare un’offerta ai lusitani.

L’idea granata è quella di prelevare il giocatore con la formula del prestito. I dettagli sono ancora da definire e le prossime settimane potrebbero essere decisive per stabilire il futuro del giocatore ceco e della corsia di sinistra del Torino.

Il prestito all’Hoffenheim e la Champions con il Benfica

David Jurasek è reduce dall’esperienza all’Hoffenheim. Nelle ultime due stagioni, il terzino sinistro ha vestito la maglia del club tedesco in prestito dal Benfica. Dopo 12 presenze con la squadra di Lisbona (tra cui 3 gettoni in Champions League), i lusitani hanno deciso di cedere a titolo temporaneo il giocatore all’Hoffenheim.

In Germania, Jurasek si è messo in mostra. Il terzino ha raccolto 34 presenze e 4 assist, oltre a esordire in Europa League, una competizione che ancora mancava al classe 2000 che ha raccolto minuti anche in Champions e Conference League. Dunque, il Torino potrebbe rinforzarsi con un terzino di qualità che, nonostante la giovane età, vanta già esperienze nelle coppe europee.