Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Dopo aver ottenuto la promozione in Serie A, la Cremonese in questi giorni sta valutando come potersi presentare più competitiva per l’inizio del nuovo campionato. L’obbiettivo principale sarebbe quello di portare l’ex tecnico del Torino Davide Nicola alla guida della squadra. Dal punto di vista del mercato invece, la squadra lombarda sembra essere intenzionata a portare all’interno della propria rosa un calciatore con una notevole carriera alle spalle. Si tratta di Mario Balotelli, che a seguito dell’esperienza negativa al Genoa è diventato un nome caldo del mercato. Oltre al Palermo, anche la Cremonese sembra essere interessata al giocatore, tuttavia la società aspetterà la nomina del nuovo allenatore prima di muoversi sul mercato.

Il Napoli guarda in casa Liverpool per l’attacco

Il Napoli nel corso della sessione di mercato estiva dopo aver acquistato Kevin De Bruyne sta continuando a rendersi protagonista nel panorama internazionale tentando di individuare possibili nomi che potrebbero incrementare il valore e la qualità della propria rosa. L’attaccante del Liverpool Darwin Nunez si candida a essere l’obbiettivo numero uno della squadra vincitrice della Serie A per portare maggiore qualità al reparto offensivo della squadra. Con il rallentamento della trattativa per Lucca, il Napoli sta continuando a mantenere aperti i contatti con la squadra inglese e con l’entourage del calciatore per valutare se il trasferimento potrebbe essere fattibile dal punto di vista economico.

5 squadre di Serie A su un giocatore della Ligue 1

Dopo aver avanzato un’offerta per Sulemana, l’esterno del Southampton, l’Atalanta si aggiunge tra le diverse squadre interessate a ingaggiare il difensore classe 2002 Charlie Cresswell, di proprietà del Tolosa. Dopo l’ottima stagione in cui ha siglato 3 gol e 1 assist, il giovane inglese ha suscitato l’attenzione di diversi club di Serie A. Oltre all’Atalanta, anche la Lazio, il Como, il Bologna e la Fiorentina hanno mostrato un discreto interesse nel portare Cresswell all’interno della propria squadra per garantire una maggiore profondità della rosa e stabilità difensiva.

Il Pisa ottiene una proroga per il prestito

Il Pisa dopo aver ottenuto in prestito Henrik Meister la scorsa stagione, ha confermato l’interesse nel rinnovare la permanenza dell’attaccante del Rennes per la prossima edizione del campionato. Dopo i primi mesi difficili presso la squadra toscana, l’attaccante danese ha concluso la stagione in crescendo, realizzando gol importanti che hanno permesso alla squadra di consolidare la promozione in Serie A. Negli ultimi giorni, dopo una serie di trattative il Pisa sembra aver raggiunto un accordo cona la squadra francese per prolungare la permanenza del giovane attaccante per la prossima stagione.