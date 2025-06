Dopo aver trascorso una stagione da protagonista, il Vicenza tenta di trattenere il giocatore granata per un’altra stagione

L’attaccante di proprietà del Torino Nicola Rauti ha da poco concluso la sua stagione al Vicenza. Il suo campionato è terminato con la semifinale del 28 maggio contro il Ternana, che ha permesso alla squadra umbra di raggiungere la finale contro il Pescara, tuttavia la sconfitta nel doppio confronto per 2-1 ha impedito al Ternana di concretizzare il sogno di raggiungere Serie B.

Nonostante l’ultima sconfitta abbia lasciato il Vicenza con l’amaro in bocca, la squadra veneta ha comunque condotto un’ottima stagione, sostenuta dall’apporto offensivo che Rauti ha fornito alla squadra. Il Vicenza in questi giorni sembra essere interessato a consolidare la permanenza del giocatore granata nella propria rosa anche per la prossima stagione. Nonostante il prestito termini il 30 giugno 2025, il Vicenza durante la sessione estiva di mercato farà il possibile per cercare di riscattare Rauti dal Torino e prepararsi così in vista della ripresa del campionato.

Il futuro lontano dal Torino

Nonostante Nicola Rauti sia un giocatore di proprietà del Torino da più di 10 stagioni, l’attaccante oltre ai primi anni trascorsi con le giovanili granata, in cui era riuscito a vincere una Coppa Italia Primavera, non ha più partecipato attivamente alle partite della squadra piemontese. Dopo una Serie di numerosi prestiti tra la Serie B e la Serie C, l’attaccante classe 2000 ha da poco concluso la sua migliore stagione tra i professionisti. A seguito di questi risultati il Torino potrebbe valutare di cedere a titolo definitivo il giocatore al Vicenza, per permettergli di consolidare la situazione di fiducia che ha trovato nella nuova squadra in cambio di un’offerta da parte dei Veneti.

Il rendimento stagionale

Il Vicenza quest’anno ha condotto un ottima stagione, piazzandosi al secondo posto della classifica con 83 punti, contro gli 86 del Padova, che ha concluso il girone A di Serie C da capolista. La seconda posizione ha permesso alla squadra veneta di accedere ai quarti di finale del Playoff per la promozione in Serie B. Tuttavia dopo aver battuto il Crotone nel doppio confronto per 2-1, il Vicenza si è scontrato con il Ternana di Chiammaglichella, terminando così in anticipo la propria stagione. Nonostante la sconfitta alle semifinali, Rauti rimane uno dei giocatori chiave che hanno guidato la squadra nel corso della stagione, e con gli 8 gol realizzati, il giocatore del Torino è stato il secondo miglior marcatore della squadra veneta, che proprio per questo motivo è interessata a trattenere il giocatore.