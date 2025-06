Stanno per entrare nel vivo le trattative che coinvolgeranno le due società per l’estremo difensore granata e l’attaccante partenopeo

Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra le dirigenze di Torino e Napoli per discutere delle future mosse di mercato che coinvolgeranno i propri giocatori.

Mentre la squadra campione in carica della Serie A sembra aver mostrato un acceso interesse nei confronti di Milinkovic Savic, il Torino da parte sua farà il possibile per incrementare il tasso tecnico della squadra cercando di ottenere Ngonge per la prossima stagione. Entrambi i club sembrano fare sul serio, e i prossimi incontri saranno determinanti per stabilire gli esiti e le condizioni delle due trattative.

Due titolari in porta

Il Napoli ha da poco ufficializzato il rinnovo di Meret per altri due anni, l’estremo difensore italiano la scorsa stagione ha aiutato in modo significativo la squadra a vincere lo scudetto, dal momento che è stato il portiere ad aver concesso meno gol in tutta la stagione. Nonostante la presenza di un titolare di grande qualità nella propria rosa, il Napoli sembra sempre più interessato a ottenere Milinkovic Savic per la prossima stagione.

I due portieri, tra i protagonisti della scorsa edizione della Serie A, se dovessero entrambi vestire la maglia azzurra la prossima stagione verranno valutati attentamente dal tecnico Antonio Conte, che potrebbe decidere di alternarli tra campionato e Champions League.

Nell’incontro degli scorsi giorni a Milano tra Manna e Vagnati, il ds del Napoli ha palesato l’Intenzione di presentare un’offerta da 18 milioni (il portiere serbo ha una clausola da 19,5 milioni per l’Italia) ma vorrebbe abbassare il prezzo inserendo nell’affare Ngonge, che il Torino vorrebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ngonge per la trequarti

Il belga è uno degli obiettivi principali del Torino, che farà il possibile per portare un giocatore che piace molto a Baroni all’interno della propria squadra. Dopo una stagione senza tanti minuti in campo, Ngonge sembra essere interessato all’offerta della squadra granata, che nel corso della prossima stagione sarebbe disposta a concedergli un elevato minutaggio in campo, dandogli la possibilità di risultare decisivo per la squadra.

Nel corso del summit in programma la prossima settimana le due società cercheranno quantomeno di avvicinarsi all’accordo.