Le notizie di oggi, domenica 22 giugno 2025, di calciomercato in Serie A. Niente riscatto per Gudmundsson alla Viola

La sessione di calciomercato è stata aperta dal 1 al 10 giugno per il Mondiale per club. Ma tra poco inizia quella completa, che si aprirà il 1 di luglio e si chiuderà il 1 di settembre. Tutte le squadre in Serie A sono già attive sul mercato per le mosse migliori, non solo in entrata ma anche in uscita. Niente riscatto per Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina. Il giocatore è ancora di proprietà del Genoa e c’è tempo fino al 24 giugno per versare i 17 milioni richiesti dai liguri. Ma il club viola sta trattando per il rinnovo del prestito oneroso, non c’è l’intenzione di riscattarlo. Su di lui c’è anche il Bologna ed è stato proposto al Milan e alla Roma. Quest’anno per l’islandese 6 gol in 24 partite in campionato e 2 in 8 in Conference League. Tanti problemi fisici e soprattutto una vicenda giudiziaria in corso nel suo paese.

La Premier League su Kolo Muani

Kolo Muani al momento è in America con la Juventus. Ma il giocatore è in prestito secco dal PSG campione d’Europa. Sul francese adesso ci sono 2 squadre di Premier League: si tratta del Chelsea e del Manchester United. Situazione in sviluppo.

Bologna su Immobile

Bologna che aveva nel mirino Edin Dzeko, il quale però ha scelto la Fiorentina. E allora il club di Saputo sta virando su Ciro Immobile. Quest’anno Immobile ha giocato in Turchia, al Besiktas, squadra con la quale ha un contratto fino al 2026. 19 gol in 41 partite per lui. Dopo Dzeko, Bologna e Fiorentina si stanno sfidando anche per Davide Calabria e Gudmundsson.

Napoli scatenato

Dopo la vittoria del 4° scudetto e della conferma di Conte, Napoli scatenato sul mercato. Sirene arabe per Lukaku e allora ci si guarda intorno. Accordo con Lucca, ma manca quello con l’Udinese che chiede 30 milioni di euro. Occhi anche su Darwin Nunez e Bonny. Infine, resta calda la pista Ndoye del Bologna.