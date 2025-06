Calciomercato Torino / Adam Masina e il Torino: futuro da definire. Niente è scontato per il giocatore numero 5 granata

Al momento il Torino è in vacanza. Ma non manca molto al ritrovo al Filadelfia e poi al ritiro estivo. In questo contesto, dal 1 luglio al 1 settembre il calciomercato è aperto. Non solo entrate, Toro che deve pensare anche alle uscite. Paolo Vanoli è stato esonerato e al suo posto è arrivato Luca Baroni che valuterà il tutto e i giocatori a disposizione. Uno dei giocatori sotto osservazione è Adam Masina. Il suo futuro è da definire e ci sarà sicuramente un colloquio con Baroni per definire le azioni successive: niente è scontato. Non è certa la sua cessione, potrebbe anche rimanere in qualità di senatore.

Una stagione non al top

Quella appena passata, la stagione 2024/2025, non è stata al top per Masina al Torino. Il numero 5 era partito bene, titolare in difesa a sinistra nel 3-5-2 di Vanoli. Poi però le cose non andavano bene e allora Vanoli è passato al 4-2-3-1. Da qui in poi Masina ha avuto meno spazio e non era più titolare. Ha trovato spazio solo nel finale di stagione al fianco di Maripan complice l’infortunio di Coco. In totale ha giocato 28 partite in Serie A, con 1 gol e 3 assist. Anche 5 cartellini gialli. Nonostante il poco spazio nella seconda parte di stagione, mai una parola fuori posto e un atteggiamento da vero professionista.

Il passato e le sirene brasiliane

Il suo contratto con il Torino scade nel 2026 e adesso Masina ha 31 anni. Nell’estate 2024, dopo 6 mesi in prestito, i granata lo hanno riscattato per 1 milione di euro dall’Udinese. I primi 6 mesi con Juric avevano stupito tutti. Da riserva in una squadra in zona retrocessione a titolare in una squadra che lottava per l’Europa. Poi però quest’anno non è stato lucido, preciso e affidabile al 100% come l’anno scorso: qualche errore c’è stato. Inoltre a gennaio c’era stato un interesse concreto dal Brasile, da parte del Gremio. Alla fine è rimasto sotto l’ombra della Mole.