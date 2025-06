Calciomercato Torino / Nelle prossime ore il Cagliari riscatterà Caprile dal Napoli, poi avrà inizio la trattativa col Toro

Una delle prime questioni da risolvere per il Torino è quella del portiere. Con Marco Baroni in panchina partirà un nuovo ciclo e anche il portiere, con molta probabilità, non sarà più Vanja Milinkovic-Savic come nelle ultime 4 stagioni. Sul serbo c’è l’interesse forte del Napoli di Antonio Conte. Il preferito del Torino per sostituirlo è Elia Caprile. Il portiere nelle prossime ore sarà riscattato dal Cagliari che lo pagherà al Napoli 8 milioni di euro. Da lì in poi partirà la trattativa del Toro con gli isolani per prenderlo. Granata che quindi dovranno vedersela con il Cagliari e non con il Napoli per averlo.

La trattativa

Trattativa che non sarà facile per il Torino. Una volta che il Cagliari lo avrà fatto suo, per cederlo servirà una bella cifra. Di sicuro, più di quello che sarà costato dal Napoli. Quindi circa 10 milioni di euro minimo, altrimenti non avrebbe senso. I sardi non faranno sconti per cederlo al Torino. Il classe 2001 al Napoli non ha mai trovato spazio. Ma nei vari prestiti si è messo in mostra: Bari (Serie B), Empoli (Serie A) e Cagliari (Serie A). Soprattutto negli ultimi 6 mesi al Cagliari, dove ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento della salvezza.

Le alternative

Ma ovviamente il Torino deve pensare anche a delle alternative. Perché non sarà facile prendere un giocatore che è stato appena comprato da una squadra. Quindi attenzione alta anche sul resto. L’ultimo profilo di cui si è parlato è quello di Yahia Fofana dell’Angers.che sarebbe però un giocatore tutto da scoprire. Fatto sta che Caprile per età e prospettiva è il più interessante e infatti la priorità è lui. La cessione di Vanja Milinkovic-Savic in questa prossima sessione è quasi cosa certa.