Calciomercato Torino / L’obiettivo del Torino è di avere il terzino destro Tchatchoua già in ritiro: Vagnati al lavoro

A luglio ci sarà il ritiro estivo del Torino a Prato dello Stelvio. Marco Baroni avrà però modo di iniziare a lavorare prima con i suoi nuovi ragazzi, al ritrovo al Filadelfia. Ma durante il ritiro il suo Toro prenderà forma. Ecco quindi che occorre arrivare con la squadra al più completo possibile. Per la corsia di destra, nel ruolo di terzino destro, l’obiettivo del Torino è quello di avere già in ritiro Jackson Tchatchoua del Verona. Vagnati è al lavoro e sono stati calendarizzati gli incontri con il club scaligero. Il classe 2001 è un obiettivo concreto da portare a casa il prima possibile. Baroni ci ha già lavorato al Verona e lo conosce bene. Fa parte di quella lista di giocatori chiesti dal nuovo allenatore già per il ritiro.

Il profilo

Tchatchoua è arrivato in prestito al Verona dal Charleroi nella stagione 2023/2024. Dopo una buona stagione con Baroni, è stato riscattato per 3 milioni di euro. Può fare sia il terzino destro nel 4-2-3-1 che eventualmente come nell’ultimo anno l’esterno a tutta fascia nel 3-5-2. Titolare fisso, 36 presenze su 38 nella passata Serie A. 36 partite condite da 2 gol e 3 assist. Di piede destro, alto 1,80 metri, è abile sia in fase di spinta che in fase di ripiegamento. Nato in Belgio, gioca però con la Nazionale del Camerun.

Servono rinforzi

In quella zona di campo, servono rinforzi. Nel 4-2-3-1 di Baroni l’esterno altro a destra deve essere mancino. Quindi niente Lazaro, Pedersen o Perciun. Nemmeno Gineitis che è un centrocampista. Il terzino invece un destro. In quella corsia, servono certezze e al momento l’unica è Lazaro. Pedersen e Dembelé sono in dubbio per la prossima stagione e Walukiewicz non è un terzino. Cairo ha detto: “Prima del ritiro dobbiamo fare le scelte giuste sulla squadra”. Ma visto come sono andate le cose negli ultimi anni, è comprensibile che i tifosi del Torino non dormino tranquilli. La squadra sarà pronta per il ritiro? Si vedrà…