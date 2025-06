Il termine ultimo per riscattare il portiere veronese si avvicina sempre di più: il Torino rimane in attesa

Durante la trasmissione “Salite sulla Giostra”, condotta da Raffaele Auriemma su Stile TV, è intervenuto Graziano Battistini, agente di Elia Caprile. Nel suo intervento, Battistini ha fatto il punto sulla situazione legata al possibile riscatto del portiere da parte del Cagliari, chiarendo i contorni della trattativa e lo stato attuale delle valutazioni in corso tra le parti.

Battistini: “Il 24 giugno è l’ultimo giorno per riscattarlo”

Le parole di Battistini: “Mi sto guardando intorno un po’ per tutti i miei assistiti e c’è dentro anche la situazione di Elia che sto tenendo monitorata. Se verrà riscattato va chiesto al presidente del Cagliari. Sembra che il presidente abbia espresso la volontà di esercitare questo riscatto. Il 24 giugno è l’ultimo giorno in cui si può riscattare Caprile: entro questa data dovranno rispondere sì o no al diritto di riscatto”.

“Se il Cagliari non lo riscatta tornerà al Napoli e sarà a quel punto il club azzurro nuovamente proprietario delle prestazioni sportive di Elia. Questa esperienza a Cagliari è servita tanto ad Elia, ma anche i 6 mesi di Napoli lo hanno fatto crescere perché ha vissuto un ambiente importante, vincente. È servito anche a capire che vuole essere protagonista sempre e a Cagliari è cresciuto e si è valorizzato”.

Caprile-Torino: ecco cosa cambia

La data chiave è il 24 giugno. Se entro quel giorno il Cagliari esercita il diritto di riscatto su Elia Caprile, sarà il club rossoblù a detenere il cartellino del portiere, e chi vorrà acquistarlo (Torino compreso) dovrà trattare direttamente con la società sarda, che punterà a ottenere una plusvalenza. In questo scenario, i margini di trattativa potrebbero restringersi, con un prezzo inevitabilmente più alto. Diverso il discorso se il Cagliari decidesse di non riscattarlo: Caprile tornerebbe al Napoli e, a quel punto, Cairo e Vagnati potrebbero riaprire il dialogo direttamente con De Laurentiis, con una valutazione economica potenzialmente più favorevole. Una variabile, quella del riscatto, che incide fortemente sulla strategia di mercato del Torino.