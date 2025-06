Siamo nel vivo del periodo di calciomercato estivo. Ecco la situazione delle panchine delle squadre di Serie A

Mentre alcuni club hanno già pianificato il futuro in panchina, in Serie A restano ancora cinque caselle da riempire, con trattative in corso e scenari in continua evoluzione. Nel pieno del periodo di calciomercato estivo, il tema allenatori si conferma centrale per il campionato 2024/2025.

Pisa-Gilardino in corso, il Parma su Van Bommel

Il Parma è alla ricerca del successore di Cristian Chivu. In cima alla lista c’è Mark Van Bommel, con cui i ducali hanno già avviato i contatti. L’ex tecnico dell’Anversa e vecchia conoscenza del calcio italiano (ha vestito la maglia del Milan) era stato valutato anche lo scorso gennaio come alternativa proprio a Chivu. Il suo profilo è apprezzato da tempo dalla società gialloblù. Tuttavia, Daniele De Rossi resta un’opzione sullo sfondo.

Situazione in evoluzione anche per il Pisa, orfano di Filippo Inzaghi. Il club toscano ha messo gli occhi su Alberto Gilardino, con cui è in corso una trattativa per trovare un accordo economico: il tecnico è ancora sotto contratto con il Genoa, ma l’intesa appare possibile. Alla Cremonese, invece, dopo la separazione con Giovanni Stroppa, il nome forte è Davide Nicola, che potrebbe tornare sulla panchina grigiorossa dopo l’esperienza al Cagliari.

Il Lecce su Di Francesco, Pioli alla Fiorentina

Capitolo Fiorentina: dopo l’addio a Raffaele Palladino, si va sempre più verso Stefano Pioli, pronto a tornare nella piazza che lo aveva già visto protagonista tra il 2017 e il 2019. Il club viola non può, però, annunciarlo fino al 3 luglio. L’allenatore è obbligato a rimanere a Riad almeno 183 giorni nel 2025: così risulterà residente lì e non verserà imposte sull’ingaggio riconosciuto dall’Al Nassr.

Infine, per il Lecce, l’annuncio del nuovo allenatore sembra questione di ore: Eusebio Di Francesco è pronto a raccogliere l’eredità di Luca Gotti, con cui si è concluso il rapporto al termine della stagione. Chi invece ha già blindato la guida tecnica è la Juventus: Igor Tudor ha firmato il rinnovo fino al 2026, con opzione fino al 2028. I bianconeri ripartiranno dunque con continuità, mentre per almeno cinque squadre, il puzzle delle panchine è ancora tutto da completare.