Ci troviamo nel vivo del periodo di calciomercato estivo. Ecco le principali trattative delle squadre di Serie A

Siamo nel vivo del calciomercato estivo. Ecco il punto della situazione delle squadre di Serie A. Jeremy Toljan alla fine non andrà al Genoa. Dietrofront del giocatore dopo l’arrivo di un’altra offerta dalla Liga, che ha intenzione di accettare. In casa Hellas Verona è arrivata l’ufficialità della cessione di Diego Coppola: sarà un giocatore del Brighton.

Per quanto riguarda il Lecce, è ufficiale l’arrivo del centrocampista centrale danese Gustav Nohr dal Brondby. Giocherà con la Primavera giallorossa. La Fiorentina, invece, ha trovato l’accordo sull’ingaggio con Edin Dzeko: il bosniaco firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo automatico a 1,8 milioni più bonus.

Il Milan accelera per Guerra, la Lazio rinnova Pedro

Il Milan accelera per Javi Guerra: il club rossonero ha presentato un’offerta ufficiale al Valencia da 16 milioni di euro più 4 milioni di bonus per il centrocampista spagnolo. Parallelamente, si lavora anche sul fronte difensivo: in caso di partenza di uno dei centrali attualmente in rosa, le principali alternative al vaglio della dirigenza rispondono ai nomi di Leoni e Comuzzo, giovani profili che piacciono per prospettiva e margine di crescita.

La Lazio ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Pedro, che resterà in biancoceleste fino al 2026. Sul fronte uscite, si avvicina la cessione di Tchaouna al Burnley: l’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra compresa tra i 13 e i 15 milioni di euro. Per sostituirlo, il club capitolino sta valutando il profilo di Dennis Man, esterno del Parma, considerato una possibile soluzione per rinforzare le corsie offensive.

Il Napoli su Sancho e Nunez

Il Napoli si muove con decisione sul mercato, con diversi fronti aperti sia in entrata che in uscita. Gli azzurri hanno sondato il terreno per Jadon Sancho, esterno del Manchester United, con un primo tentativo esplorativo. Per l’attacco, Darwin Nunez ha mostrato apertura a un possibile approdo in azzurro, ma l’operazione si preannuncia complessa a causa dell’elevata valutazione fatta dal Liverpool.

Intanto, il club partenopeo ha bloccato Lorenzo Lucca, ma resta da trovare l’intesa definitiva con l’Udinese. Sul fronte uscite, Frank Anguissa potrebbe restare: le offerte finora ricevute non hanno soddisfatto le richieste del Napoli.