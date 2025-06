Fazzini è un obiettivo del Torino. Per convincere il giocatore a trasferirsi in granata, la dirigenza chiederà “aiuto” a Casadei

Il Torino è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I granata sono da poco passati sotto la guida di Marco Baroni. L’ex Lazio ha parlato con la società per individuare i giocatori giusti per il suo modulo.

Nella lista di nomi c’è quello di Jacopo Fazzini. Nonostante la retrocessione, il trequartista dell’Empoli ha brillato con la maglia azzurra. Il Toro non è l’unica squadra che segue da vicino il classe 2003. Per convincere il giocatore a dire sì ai granata, la società potrebbe affidarsi a… Cesare Casadei.

Casadei-Fazzini, intesa azzurra

Cesare Casadei e Jacopo Fazzini sono impegni con l’Italia Under 21 negli Europei in Slovacchia. Il centrocampista del Toro ha deciso la scorsa sfida contro i padroni di casa, mentre il trequartista dell’Empoli non ha ancora esordito.

Tuttavia, Fazzini è tra le riserve di qualità della squadra azzurra e, complice l’infortunio di Tommaso Baldanzi, il classe 2003 potrebbe raccogliere i primini minuti nel prossimo match contro la Spagna. Il rapporto tra Fazzini e Casadei potrebbe essere un fattore a favore del Torino, fortemente interessato a un giovane di qualità per costruire una squadra vincente nel tempo.

Sulle orme di Ricci

Al Torino, Jacopo Fazzini ritroverebbe un ex compagno e “mentore”: Samuele Ricci. I due giocatori sono scesi in campo insieme in una sola occasione a Empoli, nel match di Coppa Italia perso 3-2 contro l’Inter.

Era il 2022, il trequartista aveva 19 anni e Ricci si preparava a salutare la Toscana in direzione Torino. Ora, il mercato potrebbe far ritrovare i due ex compagni di squadra. Nonostante la concorrenza, i granata sembrano intenzionati a partecipare all’asta per il classe 2003. Tuttavia, i soldi per l’acquisto di Fazzini potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Ricci.