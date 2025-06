Calciomercato Torino / Dopo il mancato riscatto del Milan, l’esterno è destinato a cambiare maglia: idea per il 4-2-3-1 di Baroni

Riccardo Sottil è pronto a vivere un’altra estate da protagonista (del mercato). Dopo la stagione in prestito al Milan, terminata senza acuti particolari e senza la conquista del riscatto da parte del club rossonero, l’esterno offensivo tornerà ufficialmente alla Fiorentina, società proprietaria del suo cartellino. Ma la permanenza in viola sembra tutt’altro che scontata. Il classe 1999, infatti, è tra i profili in uscita e diverse squadre si stanno già muovendo per assicurarselo.

Sottil: una soluzione interessante per il Torino

Il Milan ha deciso di non investire sulla sua conferma, lasciando così spazio ad altri club interessati a sondare la possibilità di un affare. Tra questi c’è il Torino, che ha annotato il suo nome nella lista dei possibili rinforzi per il reparto offensivo. La dirigenza granata sta valutando la situazione: Sottil rappresenterebbe una soluzione intrigante, soprattutto per la sua duttilità e conoscenza dell’ambiente. Non va infatti dimenticato che il giocatore è cresciuto nel vivaio granata, prima di proseguire la trafila giovanile altrove.

La concorrenza del Sassuolo

Nel sistema di gioco a trazione offensiva come il 4-2-3-1, adottato frequentemente da Baroni nelle ultime stagioni e che riproporrà anche in granata, Sottil potrebbe ricoprire il ruolo di esterno d’attacco a sinistra. Tuttavia, la concorrenza non manca: tra le pretendenti, il Sassuolo è al momento il club più deciso. I neroverdi sono alla ricerca di profili giovani ma già pronti per la Serie A, e il nome di Sottil risponde perfettamente a queste caratteristiche.

Il Torino ci pensa, ma dovrà muoversi in fretta se vorrà superare la concorrenza e riportare a casa un talento cresciuto proprio tra le fila granata.