Antonio Sanabria potrebbe lasciare il Torino dal ritiro estivo. Il giocatore, infatti, ha le valigie in mano ma nessun accordo ad un passo

Sanabria è pronto a lasciare il Torino. Il rapporto tra l’attaccante sudamericano e i granata è ormai arrivato al capolinea e il paraguayano ha già iniziato a guardarsi intorno. Come riportano diverse testate, sul giocatore c’è l’interesse di club di Serie A.

Tuttavia, nessuna squadra sembra essersi fatta avanti in maniera concreta per il giocatore. Il Pisa, in pole per la punta, è alle prese con la questione allenatore e ha rinviato momentaneamente il mercato in entrata. Sanabria, dunque, si aggregherà ai granata in vista del ritiro e proprio da Prato allo Stelvio potrebbe salutare la squadra di Baroni.

Il mercato di Sanabria

Il Pisa ritiene Antonio Sanabria il profilo ideale per l’attacco nerazzurro. Il paraguayano è il prescelto dei toscani che devono ancora trovare l’accordo con il Torino e con il giocatore. Dunque, le parti non si sono ancora sedute al tavolo anche se l’insistenza delle voci lascia pensare che l’incontro avverrà in tempi brevi.

Attenzione al possibile inserimento del Cagliari. I sardi valutano alternative in attacco e seguono la punta sudamericana. Sanabria è arrivato nel 2021 al Toro dal Real Betis per 6.5 milioni. Con i granata, la punta ha totalizzato 137 presenze, 30 gol e 11 assist.

Il sostituto di Sanabria

Nelle scorse settimane sono stati sondati diversi nomi per l’attacco, a partire da Pio Esposito.

Ciò che è certo è che al Torino serve un’alternativa a Zapata e Adams. Il capitano colombiano ha 34 anni e sta tornando dal lungo infortunio al crociato, dunque il suo minutaggio andrà gestito. La punta scozzese sarà il leader dell’attacco granata ma non potrà caricarsi sulle spalle il peso del reparto offensivo.