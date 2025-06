Emirhan Ilkhan ha passato tutta la stagione da infortunato ma adesso sta bene: il turco sarà valutato da Baroni

Non appena avrà inizio il raduno al Filadelfia, Marco Baroni avrà modo di valutare tutti i giocatori a disposizione. Tra questi c’è anche il centrocampista turco classe 2004 Emirhan Ilkhan. Il giocatore sarà valutato da Baroni che poi deciderà cosa fare. Il suo contratto scade nel 2026 e quindi la prossima, senza rinnovo, sarebbe la sua ultima stagione in granata. Non è da escludere quindi la cessione, ma il giovane ha passato tutta la stagione da infortunato. Adesso però sta bene e in Torino-Roma, ultima partita di campionato, è tornato tra i convocati. Ora si giocherà le sue carte con il nuovo allenatore.

Una stagione sfortunata

Ilkhan nell’estate scorsa era stato valutato da Vanoli. Ma non rientrava nei piani per la stagione 2024/2025. La decisione presa era stata di mandarlo in prestito. In Torino-Cosenza di Coppa Italia era stato convocato, ma poi no nelle prime 3 di campionato (Milan-Torino, Torino-Atalanta e Venezia-Torino). A fine mercato, la cessione in prestito era imminente. Ma poi c’è stata l’amichevole tra Prima Squadra e Primavera a porte aperte allo Stadio Olimpico Grande Torino. Ilkhan si è fatto male uscendo in lacrime: rottura del crociato. E così niente prestito ma un anno passato in infermeria. Il recupero però è andato bene ed è stato rapido.

Tra un prestito e l’altro

In granata Ilkhan non è mai riuscito ad esprimere le sue potenzialità. Ma il tempo è dalla sua parte vista la giovane età. Il giocatore è cresciuto nel Besiktas e poi il Toro lo ha comprato per 5 milioni di euro l’8 agosto 2022. Juric lo aveva tenuto per la prima parte di stagione e lo aveva anche fatto esordire. Poi però a gennaio era andato in prestito alla Sampdoria. La stagione successiva Juric ha scelto di mandarlo nuovamente in prestito e il giocatore è tornato in Turchia. Al Basaksehir è stato protagonista di una buona stagione. Il suo futuro è da decifrare.