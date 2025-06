L’esterno austriaco è motivato a fare un’ottima preparazione estive per dimostrare a Baroni di essere un elemento chiave della squadra

Lazaro alla sua terza stagione al Torino ha avuto la possibilità di essere allenato da Vanoli, un tecnico che fin da subito ha riconosciuto oltre alle sue abilità difensive anche una naturale predisposizione offensiva.

La prossima stagione l’esterno austriaco sarà guidato dal nuovo tecnico Marco Baroni, un allenatore che nelle sue esperienze passate ha dimostrato di dare grande importanza ai giocatori dotati di gamba. Nelle ultime stagioni, sono stati proprio questi i giocatori che gli hanno permesso di sviluppare il suo stile di gioco, con cui prevedeva di sfruttare il più possibile la profondità e la larghezza del campo per tentare di allargare le difesa avversaria e favorire così gli inserimenti da parte dei centrocampisti. Lazaro nel corso del prossimo ritiro estivo in preparazione al prossimo campionato di Serie A farà il possibile per mettersi in buona luce agli occhi del nuovo allenatore, mostrandogli di avere queste qualità per cercare di confermarsi nella formazione titolare del Torino.

La possibile concorrenza

Il Torino negli ultimi giorni continua a cercare di concretizzare la trattativa per Ngonge, l’arrivo dell’attaccante belga potrebbe dare inizio a un “duello” interno tra il giocatore del Napoli e Lazaro, che vorranno fare il possibile per garantirsi la titolarità. Nonostante Baroni abbia già allenato l’attaccante classe 2000 ai tempi del Verona, l’anno trascorso senza aver trovato un discreto numero di minuti in campo, potrebbe aver condizionato il periodo di fiducia del giocatore. Proprio per questo la concorrenza per ricoprire il ruolo di esterno destro di centrocampo è ancora aperta, e Lazaro farà il possibile per dare una buona impressione al nuovo tecnico.

Il possibile ruolo di Lazaro

Se dovesse arrivare Ngonge, Baroni potrebbe anche valutare di schierare Lazaro come esterno di difesa. L’austriaco aveva già ricoperto in più occasioni quel ruolo sotto la direzione di Juric, mostrando una discreta abilità e solidità difensiva. L’impiego dei due giocatori rafforzerebbe notevolmente la corsia del Torino, i due giocatori allenandosi insieme potrebbero trovare la giusta intesa per sviluppare il gioco con una serie di combinazioni, rendendosi pericolosi in fase offensiva quanto solidi in fase di ripiegamento.