Il prossimo 14 luglio il Torino partirà per il ritiro estivo. A Prato allo Stelvio, l’esperienza dei senatori sarà fondamentale

Il Torino lavora sul mercato per rinforzare la squadra. La dirigenza granata sonda diversi profili per assicurare giocatori di qualità a Marco Baroni. In casa Toro la parola d’ordine è “rinascita”. La squadra è chiamata a una stagione da protagonista dopo le scialbe prestazioni dello scorso campionato.

La freschezza e l’entusiasmo dei nuovi arrivati deve essere bilanciata da chi veste la maglia del Torino da più tempo. Per questo motivo, nel prossimo ritiro di Prato allo Stelvio la presenza dei senatori sarà fondamentale per costruire un gruppo unito.

Il ritorno di Zapata

Il ritorno in gruppo di Duvan Zapata non è un nuovo acquisto, ma una marcia in più per iniziare al meglio la stagione 2025/2026. Il capitano granata, reduce dall’infortunio al crociato e dalla conseguente lunga riabilitazione, corre in maniera sciolta ed è pronto a portare la sua esperienza in ritiro.

Baroni spera di poter contare su alcuni nuovi volti prima della partenza per Prato allo Stelvio. L’esperienza di Zapata servirà a infondere negli ultimi arrivati e nei giovani aggregati alla prima squadra lo spirito del Torino. Nessuno più del colombiano incarna la grinta che negli anni ha contraddistinto il Toro, una caratteristica che lo scorso anno è mancata alla squadra in troppe occasioni.

Vlasic c’è, Vanja è un’incognita

Secondo le ultime previsioni, il mercato del Torino potrebbe stravolgere il volto della squadra. Diversi giocatori che vestono la maglia granata da anni sono prossimi all’addio – in primis Sanabria e Ricci – e in casa Toro servirà ripartire dalle certezze.

Tra queste c’è Nikola Vlasic. Il nome del croato è in cima alla lista dei leader dello spogliatoio. Arrivato nel 2022, in 3 anni il trequartista ha scalato le gerarchie e ora è tra i senatori della squadra. In attesa del ritorno di Schuurs (colpito a più riprese dagli infortuni ma sempre vicino ai compagni nello spogliatoio) c’è da risolvere il dubbio legato a Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere è prossimo all’addio al club. Restano da sciogliere le riserve sulla data di partenza in direzione Napoli. Antonio Conte vorrebbe avere a disposizione il giocatore già nei prossimi giorni ma, qualora la trattativa si allungasse, Vanja potrebbe salutare la squadra direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio in programma a metà luglio.