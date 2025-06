Il giovane giocatore del Torino sta per concludere un’ottima stagione in cui è riuscito più volte a rendersi protagonista

Il Torino Under 17 in questa stagione ha mostrato un ottimo rendimento in campionato che gli ha permesso di concludere la classifica in seconda posizione con 50 punti, contro i 57 della Juventus capolista. Con il secondo posto la squadra granata si è guadagnata un posto nelle fasi finali della competizione, e dopo aver superato l’Udinese per 2-1, il Torino si è guadagnato l’accesso alla finale, che disputerà contro il Milan stasera. Nel raggiungimento di questi traguardi, Andrea Luongo è stato tra i giocatori chiave che hanno guidato la squadra, oltre ai 7 gol stagionali, il giovane granata in semifinale ha siglato la rete del vantaggio contro la squadra veneta che ha permesso al Torino di concludere in vantaggio i 90 minuti.

Il rendimento in Nazionale

Dopo un ottimo rendimento stagionale, il centrocampista del Torino si è guadagnato la convocazione con l’ Italia Under 17 per disputare la competizione internazionale degli Europei Under 17. Fin dalla prima partita contro la Repubblica Ceca il giovane granata si è subito messo in mostra mettendo a referto i due assist che hanno permesso alla squadra di ottenere la vittoria. Dopo essersi aggiunto al tabellino dei marcatori nella seconda partita del girone contro l’Inghilterra. Luongo con i suoi compagni si è guadagnato la possibilità di accedere alle fasi finali del torneo scendendo in campo contro la nazionale portoghese, che al termine dei 90 minuti è uscita vittoriosa dall’incontro per il risultato di 3-2. Nonostante il percorso dell’Italia Under 17 si sia concluso prima della finale, Luongo si è comunque reso protagonista distinguendosi come migliore “assistman” della competizione.

Futuro in Primavera

Grazie ai diversi successi ottenuti, Luongo è tra i candidati a vestire la maglia della primavera del Torino per la prossima stagione. Rientrare nel gruppo di questa squadra permetterebbe al giovane centrocampista di recarsi in Alto Adige per il ritiro estivo di inizio stagione. Con questa possibilità, Luongo avrebbe anche l’occasione di allenarsi a stretto contatto con la prima squadra del Torino, sotto lo sguardo del nuovo tecnico Baroni, che potrebbe trovare un discreto interesse nella primavera granata.