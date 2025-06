Adrien Tameze si gioca le sue chance di permanenza al Torino in ritiro. Il centrocampista prova a convincere Baroni e disfare le valigie

Un’estate per definire il proprio futuro. Adrien Tameze si gioca le chance di permanenza al Torino nel ritiro a Prato allo Stelvio. Tra il 14 e il 26 luglio, il centrocampista proverà a convincere Marco Baroni per guadagnarsi una possibilità di rimanere al Filadelfia.

Tameze è finito ai margini del progetto granata. Con Vanoli, il francese ha raccolto 20 presenze ma non ha trovato centralità. L’ex Hellas Verona spera che nel 4-2-3-1 di Baroni possa esserci uno spazio per lui. L’alternativa sarà fare le valigie e salutare il Torino.

Un futuro incerto

Tameze vive l’estate nel limbo dell’incertezza. Il francese non è certo di rimanere al Toro e, per il momento, non sembrano esserci squadre pronte a fare un passo avanti per il classe ’94. Dunque, quale sarà il futuro del giocatore?

La risposta è sul campo di Prato allo Stelvio. Grinta, corsa e la giusta mentalità potrebbero far scattare la scintilla tra il giocatore e Baroni. Ciò che è certo è che il centrocampo del Torino sarà rivoluzionato o quasi. Linetty ha già salutato, Ricci è con le valigie in mano, lo stesso vale per Ivan Ilic. Tameze osserva i compagni e, nel mentre, cerca di definire il suo futuro.

I numeri di Tameze al Torino

Adrien Tameze è arrivato al Torino a luglio del 2023 dall’Hellas Verona. Contemporaneamente, il club veneto ha ufficializzato l’arrivo di Marco Baroni. Per una questione di giorni il calciatore e l’allenatore non hanno condiviso l’esperienza al Bentegodi.

Tameze ha raccolto 53 presenze con il Torino arricchite da 2 assist. Nella prima stagione in granata, l’ex Valenciennes è stato un titolarissimo di Ivan Juric (ex Verona anche lui). L’arrivo di Vanoli ha modificato le gerarchie e il nome di Tameze ha perso quota.