Ecco le ultime informazioni rilasciate dal Torino in merito alla vendita degli abbonamenti per la prossima edizione del campionato

Il Torino in vista della prossima stagione ha attuato una nuova promozione per permettere ai tifosi granata di ottenere una riduzione di prezzo per l’acquisto degli abbonamenti. Tutti coloro che vorranno approfittare di quest’offerta dovranno semplicemente decidere di abbonarsi entro la prima fase di vendita per ottenere uno sconto del 55%.

La prima fase di vendita terminerà allo scoccare della mezzanotte di martedì 15 luglio, con un margine maggiore di 5 giorni rispetto alla data iniziale fissata al 10 luglio. I tifosi granata in quella data avranno l’ultima possibilità per rinnovare il proprio abbonamento e confermare la propria presenza all’Olimpico Grande Torino per la prossima stagione.

Il sito ufficiale

Sul sito del Torino sarà poi possibile usufruire della nuova interfaccia web sviluppata nell’ultimo periodo per permettere ai tifosi interessati di scegliere il posto, confermarlo e visualizzare la nuova mappa 3D dello stadio. Chi invece preferirà ottenere l’abbonamento direttamente allo stadio potrà recarsi alla biglietteria aperta da lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00. Tuttavia giovedì 26 giugno e mercoledì 9 luglio la biglietteria non sarà disponibile a causa dei giorni di chiusura che saranno in concomitanza di un concerto.

