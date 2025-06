Il Torino continua a monitorare diversi profili che possano difendere la porta in vista della prossima stagione

Sono diversi ormai i club interessati a ingaggiare Milinkovic Savic per la prossima stagione, la speranza che il portiere serbo resti a difesa della porta del Torino per la prossima stagione è ormai debole.

Proprio per questo motivo la dirigenza granata continua a valutare diversi nomi sul mercato per cercare di individuare il sostituto del portiere che per le ultime 4 stagioni ha vestito la maglia del Torino. L’obiettivo della società sarà quello di trovare un nuovo giocatore in grado di garantire leadership e sicurezza alla squadra. Oltre alle grandi doti difensive, nel corso degli anni Milinkovic Savic si è contraddistinto per il suo naturale spirito da leader che in più occasioni ha permesso alla squadra di rialzarsi nei momenti di difficoltà.

Caprile un opzione per il futuro

Caprile è un portiere che ormai da tempo è sotto l’attenta analisi da parte della dirigenza granata. Il giovane portiere nel corso della passata stagione ha dimostrato le sue abilità al Cagliari, dal suo arrivo la squadra sarda ha riconquistato una notevole solidità difensiva con un numero decisamente minore di gol subiti rispetto alla prima parte di stagione. Ingaggiare Caprile sarebbe un passo importante per il Torino, il classe 2001 potrebbe diventare un pilastro della squadra, e vista la sua giovane età non è escluso nel corso degli anni possa diventare un futuro punto di riferimento. Il problema è il prezzo: il Cagliari lo ha riscatto a 8 milioni dal Napoli e ora ne chiede 14 per venderlo.

Opzioni Falcone e Montipò

Se da una parte Caprile potrebbe portare una ventata di aria fresca nella rosa del Torino, dall’altra ingaggiare un portiere con una discreta esperienza alle spalle permetterebbe alla squadra granata di ritrovare un’immediata stabilità difensiva nel caso in cui Milinkovic Savic venga ceduto. Montipò al Verona è stato un punto cardine della squadra, nonostante la sua difesa fosse tra le più fragili del campionato, in più occasioni i suoi interventi hanno impedito al Verona di subire un passivo troppo pesante. Falcone invece sarebbe un altro valido candidato per la porta granata, il portiere italiano è reduce da un’ottima stagione, con un numero di parate effettuate secondo solamente a quello dell’attuale portiere del Torino Milinkovic Savic.