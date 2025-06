Spunta una nuova pretendente per l’estremo difensore granata che ha attirato su di se l’attenzione di diversi Club

Dopo una stagione da protagonista, Milinkovic Savic si è candidato a essere uno dei principali obbiettivi di mercato di diverse squadre, sia in Italia che all’estero.

Il Monaco nelle ultime ore pare essersi aggiunto alla lista delle contendenti del portiere del Torino. La società granata negli scorsi giorni non ha escluso la possibilità di cedere il proprio giocatore davanti a una buona offerta, che permetterebbe al Torino di incassare un discreto capitale da poter reinvestire nel mercato.

Le squadre interessate

Nonostante il Monaco si sia inserito nella trattativa per Milinkovic Savic, il Napoli rimane la favorita per ingaggiare il portiere classe 1997 che dopo 5 stagioni al Torino sembra essere pronto per cambiare pagina e per tentare di competere tra le posizioni più alte della classifica. Dal momento che il Torino ha un forte interesse per Ngonge, la società partenopea sembra essere in vantaggio rispetto al Club francese, poichè Milinkovic Savic potrebbe anche essere impiegato nella trattativa di mercato per facilitare l’arrivo dell’attaccante belga alla corte di Baroni. Tuttavia la dirigenza del Torino non escluderà la possibilità di trattare con altri Club, e un’offerta significativa potrebbe indirizzare notevolmente l’esito della trattativa.