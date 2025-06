Dopo l’ultima stagione in Serie C, Silva è pronto per fare il passo di qualità e approdare nel campionato di Serie B con la squadra veneta

Jonathan Silva ha da poco concluso la sua prima stagione tra i professionisti dopo aver trascorso diversi anni nella Primavera del Torino. Al Crotone il brasiliano si è confrontato con una nuova realtà calcistica in cui è riuscito a fare bene e guadagnarsi l’attenzione di diversi club. Il Padova, dopo aver ottenuto la promozione in Serie B la scorsa stagione, ha mostrato un concreto interesse verso il giovane centrocampista classe 2004, e nelle ultime ore sembra che la squadra veneta sia riuscita a trovare l’accordo con il giocatore del Torino.

I contatti tra i due club

Dopo aver raggiunto un accordo con Silva, il Padova dovrà ora trovare l’intesa con il Torino per ottenere il giovane brasiliano in prestito per la prossima stagione. Il Torino potrà valutare il proprio giocatore nel prossimo ritiro estivo per poi decidere di mantenere o cedere il possesso del giocatore, che dopo un anno in Serie C potrebbe avere la grande possibilità possibilità di competere in Serie B e accumulare così una concreta esperienza in campo.