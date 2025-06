Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Dopo aver riscattato Nuno Tavares dall’Arsenal al termine della scorsa stagione, la Lazio negli ultimi giorni sta valutando se trattenere il portoghese per il prossimo campionato o se cederlo a un club estero per cercare di ottenere in cambio una cifra significativa che permetterebbe alla squadra della capitale di agire con più possibilità economiche sul mercato. La Lazio dovrà discutere con il nuovo tecnico Maurizio Sarri delle sue idee di gioco, per valutare il ruolo che Tavares potrebbe avere per assecondare le volontà dell’allenatore. Sul portoghese è sorto l’interesse da parte dell’Al-Hilal, il Club saudita dopo aver abbandonato l’idea di ingaggiare Angelino della Roma, ha diretto i propri interessi su Theo Hernandez e sul terzino della Lazio. L’ Al-Hilal ha intenzione di imbastire una proposta per Nuno Tavares che si aggirerà intorno ai 35 milioni, tuttavia il presidente Lotito farà il possibile per incrementare l’offerta dal momento che una percentuale del ricavato sarà destinato all’Arsenal.

Genoa pronto a firmare con il nuovo giocatore

Il Genoa è vicino a concludere ufficialmente la prima operazione di mercato estiva, dopo giorni di trattative, il Club ligure sembra essere prossimo a ufficializzare l’arrivo di Albert Gronbaek. Il centrocampista danese classe 2001 è reduce da una stagione difficile costellata da diversi infortuni muscolari, che gli hanno impedito di trovare una discreta continuità in campo. Tuttavia, il Genoa è riuscito a trattare con il Rennes per ottenere il giocatore in prestito con un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Trattative tra Napoli e Bologna

Negli ultimi giorni il Napoli sta continuando a mantenere vivo il suo interesse per Ndoye come possibile sostituto di Kvaratskhelia, tuttavia, oltre allo svizzero, il Club partenopeo sta valutando il profilo di Beumeka per la difesa. Dall’altra parte il Bologna sembra aver individuato Lindstrom come valido obbiettivo di mercato per rinforzare il centrocampo. Il giocatore di proprietà del Napoli non sembra rientrare nel progetto di Antonio Conte, che la scorsa stagione ha acconsentito a cederlo per un prestito stagionale all’Everton. Lindstrom possiede le qualità che il Bologna sta cercando, il centrocampista danese oltre a giocare in mezzo al campo, ha dimostrato di avere una naturale predisposizione per ricoprire ruoli più offensivi a supporto degli attaccanti.

Un Club inglese su Krstovic

L’attaccante del Lecce Krstovic ha da poco concluso un’ottima stagione realizzativa, nonostante le difficoltà della squadra, l’attaccante montenegrino è riuscito a realizzare ben 11 gol e 5 assist. Questo rendimento l’hanno portato a essere uno degli obbiettivi di mercato di diverse squadre, e nelle ultime ore è emerso l’interesse da parte del Leeds, squadra inglese che dopo aver ottenuto la promozione in Premier League farà il possibile per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Oltre a Krstovic il Lecce potrebbe perdere altri giocatori importanti, e per questo la dirigenza della squadra sarà interessata a cedere il giocatore davanti a un’offerta importante che si aggiri ai 30 milioni.