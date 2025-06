Calciomercato Torino / Il centrocampista di proprietà dell’Empoli è uno dei principali obiettivi di mercato di diverse squadre di Serie A

Sono diversi i giocatori di proprietà dell’Empoli a essere nel mirino di diverse squadre di Serie A. La retrocessione del Club toscano ha provocato il desiderio di diversi giocatori di essere ceduti per poter tornare a competere tra i “grandi” della Serie A.

Questa situazione non è favorevole all’Empoli, che nel corso di una sessione di mercato estiva rischia di vedere la propria rosa privata dei propri talenti migliori. Anjorin è uno dei profili che la dirigenza del Torino sta monitorando come valido inserimento per la propria rosa. Il fatto che l’Empoli la prossima stagione militerà in Serie B potrebbe essere un ulteriore vantaggio per la società granata, che potrebbe ottenere il giocatore senza dover assecondare pienamente le richieste economiche del club. Tuttavia l’inglese è un giocatore conteso tra diverse squadre di Serie A, e l’offerta migliore potrebbe indirizzare in modo significativo l’esito della trattativa.

La forte concorrenza

La Fiorentina dopo essersi avvicinata ad acquistare Fazzini per la prossima stagione, ha deciso di tornare sul mercato per inserirsi tra le contendenti che desiderano avere Anjorin nella propria rosa per la prossima stagione. La squadra viola continua a presentarsi come una significativa avversaria di mercato del Torino, che con l’inserimento della squadra toscana nella trattativa rischia di dover rivedere le proprie mosse di mercato future. Oltre alle due squadre, anche la Roma continua a monitorare la situazione di Anjorin, il giovane inglese sarebbe un ottimo acquisto per permettere a Gasperini di iniziare la sua nuova avventura con la presenza di un giocatore in grado di destreggiarsi tra le varie zone del campo.

La situazione di mercato

Anjorin è uno dei principali candidati per sostituire Ricci per la prossima stagione, nel caso in cui il pilastro del centrocampo granata dovesse essere ceduto nel corso del mercato. Tuttavia l’assenza di significative trattative in uscita sta rallentando le operazioni di mercato del Torino, che mantiene come principale obbiettivo quello di poter garantire un’ossatura ben definita della squadra a Baroni in tempo per il ritiro estivo.