Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, mercoledì 25 giugno

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Morata vicino al Como

Il Como continua il mercato da sogno a cui è stato dato il via ormai un anno fa, con l’obiettivo di arrivare in Europa il prima possibile. I lariani stanno seguendo diversi nomi grossi per rinforzare la rosa, e l’ultimo in questo senso è quello di Alvaro Morata. Il calciatore spagnolo, che rientrerà al Milan dopo la breve esperienza al Galatasaray, con molta probabilità si unirà alla squadra di Fabregas. Nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti, e la trattativa si avvicina alla chiusura.

Roma su Kessie

Tra le squadre che puntano a rinforzarsi c’è soprattutto la Roma, che vuole regalare a Gasperini calciatori con caratteristiche che rispecchino il suo stile di gioco. Tra questi ci sarebbe anche Franck Kessie, centrocampista con cui l’allenatore ha già lavorato all’Atalanta e che da un paio di anni gioca in Arabia Saudita. Il principale ostacolo è però rappresentato dall’ingaggio, visto che l’ivoriano in Asia guadagna più di 10 milioni all’anno.

L’Inter ci prova per Rovella

Chi vuole sistemare il centrocampo è anche l’Inter, che viste le voci riguardanti la possibile cessione di Calhanoglu provano a cautelarsi andando a cercare in anticipo l’eventuale sostituto. I nerazzurri, in questo senso, si sono interessati a Rovella della Lazio, trovando però un grande muro di Lotito. Il presidente biancoceleste ha infatti fatto capire che l’ex Juve e Genoa è incedibile, e che per farlo partire bisognerà pagare i 50 milioni di euro della clausola.