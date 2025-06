Direttamente dalla Turchia arriva la notizia di un ritorno di fiamma del Torino per Carlos Cuesta, difensore del Galatasaray

Ritorno di fiamma per il Torino, che in attesa di capire qualcosa in più sulla situazione a centrocampo – aspettando che venga definita la cessione di Ricci – sembra essere tornato su Carlos Cuesta per la difesa. La notizia arriva direttamente dalla Turchia, dove si è parlato di un’offerta ufficiale da parte del club granata per il centrale colombiano che quest’anno ha giocato con il Galatasaray. Quello di Cuesta, come detto, non è un nome nuovo per Vagnati: anche lo scorso anno il direttore tecnico aveva seguito a lungo il classe ’99, con il Genk che ha però chiuso le porte prima di venderlo a gennaio proprio in Turchia. Ora il dt granata vuole riprovarci: il colombiano potrebbe lasciare il Galatasaray dopo sole 9 presenze in 6 mesi, ma non lo farà in prestito con diritto di riscatto. La notizia, infatti, è che la squadra allenata da Buruk avrebbe rifiutato la prima offerta granata.

I movimenti per la difesa

Al netto dell’interesse per Carlos Cuesta, è chiaro come il Torino sia intenzionato ad apportare delle modifiche sostanziali al reparto difensivo. In attesa che Schuurs possa tornare al 100% l’idea di Vagnati&co sarebbe quella di affiancare un centrale di livello a Maripan, sfruttando invece Coco come primo sostituto della coppia titolare. Baroni tiene molto alla difesa dopo aver subito parecchi gol evitabili con la Lazio, motivo per cui andrà individuato un profilo ideale per le richieste del tecnico. Da capire se questo sarà lo stesso Cuesta, che intanto non ha ancora fatto capire se gradirebbe o meno un trasferimento in Italia. Il Torino lo segue, sembra aver fatto già la prima offerta e potrebbe presto bussare di nuovo alla porta del Galatasaray.