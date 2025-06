Altro prestito per Demba Seck: è fatta per la cessione del trequartista al Partizan Belgrado, club di massima serie serba

Dopo la pessima stagione in prestito al Catanzaro, Demba Seck non rimarrà al Torino e verrà ceduto nuovamente in prestito. E se questa era già cosa nota, a sorprendere è la destinazione: come circolato in Serbia, infatti, il trequartista senegalese andrà al Partizan Belgrado, club di massima serie serba con cui ha già svolto le visite mediche. Sarà dunque la prima esperienza lontano dall’Italia per il classe 2001, che vista la precedente scadenza del contratto nel 2026 ha dovuto rinnovare prima di definire la propria partenza in direzione Belgrado.