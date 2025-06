Il difensore del Torino tornerà di nuovo a Modena in prestito: con i canarini ha giocato da titolare nell’ultima annata

Di nuovo al Modena per la stagione della conferma in B. Alessandro Dellavalle andrà di nuovo in prestito ai gialloblù, la squadra in cui il difensore – ed ex capitano della Primavera – ha giocato nell’ultima annata, trovando quella continuità che al Torino sarebbe mancata. Ed è lì che tornerà perché – come chiaro anche dall’indizio social dato dal giocatore – è fatta l’operazione tra granata e Modena per il ritorno in Emilia.