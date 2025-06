Il terzino del Verona rimane la priorità per la fascia granata: i contatti tra Vagnati e i gialloblù sono continui

Va avanti il calciomercato, quando è passato ormai quasi un mese dall’inizio della sessione estiva. Ancora nessuna trattativa calda per quanto riguarda le entrate per il Torino, che sta però provando a scaldare i motori con l’obiettivo di chiudere qualche colpo nel giro di due settimane, in modo da presentare volti nuovi a Baroni già per il ritrovo di metà luglio del Filadelfia. Se a centrocampo si stanno sondando diversi nomi per il post Ricci e in difesa si cerca un profilo ideale per il nuovo tecnico, è sulle fasce che la dirigenza granata sembra avere le idee chiare: la priorità è infatti Jackson Tchatchoua, terzino destro del Verona che il dt ha seguito anche due anni fa, quando ancora si trovava in Belgio, e su cui è adesso tornato visto il rapporto con Baroni. Proseguono i contatti con il club gialloblù, con l’obiettivo di chiudere il prima possibile.

Le ultime su Tchatchoua

Il nome di Jackson Tchatchoua per la fascia del Torino è iniziato a circolare da diverse settimane, in particolar modo da quando Baroni è stato annunciato come nuovo tecnico. L’allenatore granata ha infatti lavorato con il camerunense a Verona, e apprezzerebbe ritrovarlo in granata. Il classe 2001 è certamente la prima scelta del club per quel ruolo, dove bisognerà trovare un titolare al posto di Pedersen e Walukiewicz.

La trattativa può accendersi nei prossimi giorni

Negli ultimi giorni ci sono stati contatti continui con il Verona per provare a trovare una quadra, ma stando a quanto circola il Toro non ha ancora formulato un’offerta ufficiale valutabile dai veneti. In ogni caso la trattativa potrebbe farsi più calda nei prossimi giorni, quando i granata avranno necessità di accelerare e potrebbero avvicinarsi alle richieste dei gialloblù.