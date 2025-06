Dopo aver trascorso l’ultima stagione al Torino, l’allenatore dei portieri granata si confronterà con il campionato greco

Marco Garofalo, preparatore dei portieri della Primavera del Torino nell’ultima stagione, lascia il club granata per cominciare una nuova avventura. Garofalo si metterà infatti alla prova in un campionato diverso, quello greco: l’ex membro dello staff granata è stato infatti scelto come preparatore dei portieri all’AEK Atene, squadra che tra l’altro nella prossima stagione disputerà anche la Conference League.