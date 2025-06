Il giovane attaccante vuole dimostrare a Chivu di essere all’altezza della squadra, non è esclusa la sua permanenza tra i nerazzurri

Esposito prima dell’inizio del Mondiale per Club sembrava essere destinato a essere ceduto nuovamente in prestito, in modo da continuare a mantenere un’elevata continuità in campo. I suoi numeri realizzativi hanno permesso allo Spezia di qualificarsi per i Play off di Serie B, tuttavia la sconfitta in finale contro la Cremonese ha impedito alla squadra ligure di ottenere la promozione in Serie A. Ora a seguito di un ottimo rendimento nelle ultime partite, Chivu potrebbe decidere di non cedere nuovamente il giocatore in prestito, in modo di poterlo allenare nel corso della stagione per poi usufruire delle sue qualità nel caso ne avesse bisogno. Questa prospettiva allontana Esposito dal Torino, che negli ultimi giorni sta seguendo il giovane attaccante da vicino per valutare le prossime mosse di mercato.

Il rendimento al Mondiale per Club

Francesco Pio Esposito dopo aver condotto una stagione da protagonista allo Spezia ha attirato su di se l’attenzione del neo tecnico dell’Inter. Con 19 gol e 3 assist realizzati presso la squadra ligure, l’attaccante classe 2005 ha destato la curiosità di Chivu, che ha voluto convocarlo per il Mondiale per Club per osservare il giovane giocatore da più vicino. Esposito ha preso parte alle ultime due partite dell’Inter, rendendosi determinante in entrambe, oltre al gol contro il River Plate, il giovane attaccante ha collezionato un assist decisivo contro l’Urawa, che ha permesso all’Inter di passare in vantaggio al 92′.

Obiettivo del Torino per l’attacco

Nel corso della sua stagione Esposito ha dimostrato di essere un abile attaccante con il “fiuto” del gol, la facilità con cui ha trovato la rete giocando per lo Spezia lo hanno reso un nome caldo del mercato estivo. Il Torino ha seguito attentamente il giocatore, Esposito possiede ottime qualità da attaccante che lo renderebbero perfetto per il reparto offensivo granata. Tra il possibile addio di Sanabria e l’insicurezza sulla permanenza di Adams, Esposito sarebbe un valido elemento per la rosa del Torino, un fattore che permetterebbe alla squadra di essere più competitiva.