La società granata ha messo gli occhi sull’esterno offensivo in prestito al Parma, e di proprietà della Lazio, per la prossima stagione

Il Torino ha acceso i riflettori su Matteo Cancellieri, esterno offensivo classe 2002 reduce da una buona stagione al Parma. Il giocatore è ancora di proprietà della Lazio, che ne detiene il cartellino e dovrà valutare il suo futuro nelle prossime settimane. Anche altre squadre, come il Cagliari, hanno puntato il trequartista.

Cancellieri potrebbe rivelarsi un’ottima risorsa per i granata: è un calciatore flessibile, che può giocare sia a destra che a sinistra nell’attacco, perciò risolverebbe i problemi attuali del Torino. Il club sta cercando di rinforzare la trequarti, prendendo in considerazione anche l’ipotesi Ngonge (adesso l’obiettivo principale del Toro) come attaccante esterno di destra.

Un nome caldo per i granata

L’esterno ha mostrato buone qualità nel corso della stagione tra le fila dei crociati, è un profilo che intriga la società granata. Il Torino è alla ricerca di giocatori dinamici e duttili in grado di interpretare più ruoli nel reparto offensivo. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma sia il club granata che quello sardo hanno manifestato interesse concreto per il talento azzurro, che potrebbe partire nuovamente in prestito per trovare continuità.

La Lazio, dal canto suo, dovrà decidere se puntare su di lui per la prossima stagione o valutare offerte per un’eventuale cessione, con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe essere la più gradita a tutte le parti coinvolte. Cancellieri resta dunque un nome caldo sul mercato e il suo futuro potrebbe delinearsi già nelle prossime settimane, con Torino e Cagliari pronti a contenderselo.

Il rendimento stagionale

Matteo Cancellieri ha svolto un’ottima stagione al Parma nel corso di quest’ultima annata: tre reti messe a segno in ventisette partite giocate. Prima di infortunarsi nel mese di marzo – che lo ha costretto a rimanere fuori dal campo fino alla metà di maggio – ha indossato diverse volte la maglia da titolare. Diciannove le presenze per lui negli undici iniziali del Parma.