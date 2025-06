Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, giovedì 26 giugno

Emerson Royal potrebbe fare ritorno al Real Betis. Ci sarebbe stato un incontro tra gli agenti del terzino del Milan e la dirigenza del club andaluso. Le parti avrebbero già trovato un’intesa di massima per il trasferimento in prestito, ma resta ancora da definire la formula dell’operazione: si valuterà infatti se optare per un prestito secco o inserire un diritto di riscatto.

Il Genoa, invece, guarda al futuro e piazza un colpo in prospettiva: il club rossoblù ha definito l’arrivo del giovane difensore sloveno Alin Kumer Celik, classe 2007, proveniente dall’NS Mura, squadra del massimo campionato sloveno. Il Cagliari saluta Pantelis Hatzidiakos: il difensore greco è stato ceduto ufficialmente al Copenhagen a titolo definitivo.

Kumbulla vuole rimanere alla Roma

Intanto l’Empoli guarda in Serie B per rinforzare la retroguardia e mette nel mirino Marco Bellich, centrale classe 1999 in forza alla Juve Stabia. Reduce da un’ottima stagione con 33 presenze e 2 gol, il difensore ha attirato l’interesse del club toscano, che sta valutando un possibile affondo. L’Hellas Verona è interessato al difensore centrale Ilario Monterisi del Frosinone, che ha concluso la scorsa stagione di Serie B con 35 presenza e 1 gol. L’Al-Qadsiah punta Riccardo Orsolini: pronta un’offerta da 25 milioni al Bologna e 10 milioni al giocatore. Il calciatore, però, non sembra essere convinto. Il Como, invece, segue Roberto Piccoli insieme alla Fiorentina.

Marash Kumbulla ha le idee chiare per l’estate: vuole giocarsi le sue carte e riconquistare un posto alla Roma. Dopo il prestito all’Espanyol, il difensore albanese punta a presentarsi regolarmente al raduno del 13 luglio, con l’obiettivo di mettersi in mostra e convincere il nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini, a puntare su di lui per la prossima stagione.

Il Napoli non molla Ndoye

Si è registrato un nuovo contatto tra il Napoli e l’entourage di Dan Ndoye. L’intesa definitiva non è ancora stata raggiunta, ma le parti si sono sensibilmente avvicinate rispetto ai colloqui precedenti. I segnali sono positivi e, se si riuscirà a trovare un accordo sull’ingaggio, il club partenopeo passerà alla fase successiva della trattativa: dialogare con il Bologna per cercare di abbassare le richieste economiche, attualmente ritenute troppo elevate dagli azzurri.

Genoa e PSV Eindhoven hanno messo gli occhi su Jesper Karlsson, esterno svedese reduce da sei mesi in prestito al Lecce nella seconda parte della scorsa stagione. I rossoblù guidati da Patrick Vieira sono alla ricerca di un rinforzo sulle fasce e vedono in Karlsson un profilo interessante per completare il reparto offensivo. Anche il PSV segue con attenzione la situazione: il club olandese potrebbe accelerare i contatti nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Noa Lang al Napoli, aprendo così spazio per un nuovo innesto nel reparto offensivo.