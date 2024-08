La formazione toscana ha battuto 4-1 il Catanzaro e sarà l’avversaria nei sedicesimo della vincente di Torino-Cosenza

Prima ancora di scendere in campo contro il Cosenza, il Torino conosce già il nome di quella che potrebbe essere l’avversaria ai sedicesimi di finale: l’Empoli. Se la squadra granata riuscirà a superare il turno contro la formazione calabrese, nel prossimo turno affronterà proprio i toscani che hanno battuto per 4-1 il Catanzaro (doppietta di Fazzini e gol di Colombo ed Esposito per i padroni di casa, di Bonini la rete ospite). L’eventuale sedicesimo di finale tra il Torino e l’Empoli si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino mercoledì 25 settembre (data e orario verranno poi definiti). È noto anche il nome dell’eventuale avversaria agli ottavi di finale: sarà la Fiorentina.