Le parole in conferenza stampa di Massimiliano Alvini in vista di Torino-Cosenza: mercato, gli obiettivi stagionali e quelli imminenti

Alla vigilia della prima gara stagionale di Torino e Cosenza, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia, si è presentato in conferenza stampa Massimiliano Alvini, nuovo tecnico dei calabresi. Domani, 11 agosto 2024, si affronteranno dunque due squadre di categorie differenti, ma accomunate da una rosa ancora incompleta e da un mercato, di conseguenza, ancora in divenire. Alvini è conscio della situazione che riguarda i suoi e non a caso chiede tempo e clemenza ai propri tifosi, in attesa che la squadra evolva sia in termini di costruzione della rosa che per quanto si vedrà in campo.

Alvini: “Progetto nuovo, chiedo pazienza”

Massimiliano Alvini inquadra così la situazione personale, da nuovo allenatore, e del suo Cosenza: “So di allenare in una città che ha grande passione, ama i propri colori. Chiedo ai tifosi di avere un attimo di pazienza perché questo è un progetto nuovo. In questo momento c’è bisogno di tempo. Sono venuto qui perché ho voglia di farlo io questo percorso – dice Alvini, che aggiunge – Ora è necessario costruire. Solo il tempo ce lo potrà permettere. Per quel che riguarda il lavoro sul campo, ho una grande disponibilità da parte dei calciatori a disposizione. Ho risposte sotto quel punto di vista. E’ logico che delle cose le vorrei sistemare. Il progetto sta anche in questo. Spero di avere il tempo e la pazienza di poter fare personalmente questo percorso”.

Il match con il Torino

Nonostante la situazione incerta in seno al Cosenza, il tecnico non ha dubbi che la squadra darà il massimo per mettere in difficoltà il nuovo Toro di Vanoli: “Sono sicuro che domani metteremo in campo quello che abbiamo fatto in questo mese di lavoro. Abbiamo i mezzi e le piccole conoscenze per disputare una buona gara, al cospetto di un avversario di categoria superiore. Ma noi faremo una buona partita”.

Il mercato del Cosenza

Recentemente i calabresi hanno messo sotto contratto il centrocampista Josè Mauri, ma non può bastare per definire la rosa completa. Alvini ha ben in testa su cosa bisogna lavorare sul mercato: “Josè Mauri è leggermente in ritardo in confronto agli altri ed ha bisogno di tempo. Tra me, i direttori ed il Presidente c’è dialogo. Dobbiamo rinforzare la squadra. Abbiamo bisogno di un difensore, di un esterno, di un centrocampista ed almeno uno o due attaccanti. Lo sappiamo tutti. Intanto sono contento di allenare quelli che ho. Stanno dando tanto sotto tutti i punti di vista. Poi sono certo che con la società proveremo a mettere dentro quelli che servono per completare la rosa”.

Alvini: “L’obiettivo è mantenere la categoria”

“Non è facile trovare i giocatori giusti”, ha però ammesso Alvini, il quale si è approcciato alla nuova esperienza al Cosenza con grande pragmatismo. Attualmente, non è il momento di sognare: “Quest’anno l’obiettivo chiarissimo è quello di mantenere la categoria. Per raggiungerlo ci vuole tempo, pazienza e voglia di sposare l’idea del Cosenza”.