I granata in campo domenica 11 agosto alle 21.15 con il Cosenza. Oggi in calendario quattro sfide da dentro o fuori

Il Torino di Paolo Vanoli pronto al debutto stagionale in gare ufficiali. Prima dell’esordio in campionato del 17 agosto, nella cornice di San Siro contro il Milan, i granata saranno chiamati questa domenica (11 agosto) già a conquistare un successo, per superare i trentaduesimi di Coppa Italia e successivamente attendere il nome del prossimo avversario, ossia la vincente della sfida che metterà di fronte Empoli e Catanzaro. Prima però c’è da battere il Cosenza del nuovo tecnico Massimiliano Alvini.

Coppa Italia, le sfide dei trentaduesimi

Al via nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto 2024, le prime gare da dentro o fuori dei trentaduesimi di finale. Il turno si concluderà il prossimo lunedì, con l’ultimo match delle 21.15 tra Cagliari e Carrarese. Di seguito il programma delle gare:

9 agosto 2024

Ore 18 Sassuolo-Cittadella

Ore 18.30 Udinese-Avellino

Ore 20.45 Genoa-Reggiana

Ore 21.15 Monza-Sudtirol

10 agosto 2024

Ore 18 Cremonese-Bari

Ore 18.30 Hellas Verona-Cesena

Ore 20.45 Empoli-Catanzaro

Ore 21.15 Napoli-Modena

11 agosto 2024

Ore 18 Brescia-Venezia

Ore 18.30 Parma-Palermo

Ore 20.45 Sampdoria-Como

Ore 21.15 Torino-Cosenza

12 agosto 2024

Ore 18 Frosinone-Pisa

Ore 18.30 Lecce-Mantova

Ore 20.45 Salernitana-Spezia

Ore 21.15 Cagliari-Carrarese

