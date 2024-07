Si comincia il 4 agosto con il turno preliminare e si chiude con la finale del 14 maggio 2025. Il Toro inizia dai trentaduesimi

Il calcio dei club entra nuovamente nel vivo. Manca pochissimo all’inizio della stagione 2024-2025, sia per quanto riguarda la Serie A Enilive che la Coppa Italia Frecciarossa. In data odierna, 3 luglio 2024, sul sito della Lega Serie A sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale le date di calendario della coppa nazionale.

Il Toro impegnato l’11 agosto per i trentaduesimi

La Coppa Italia Frecciarossa comincerà il prossimo 4 agosto con il turno preliminare e si concluderà il 14 maggio 2025 con la finale dello Stadio Olimpico di Roma. Nel mezzo, i trentaduesimi, che andranno in scena dal 11 agosto 2024 e che riguarderanno il Torino per via del piazzamento al nono posto dello scorso campionato. Mercoledì 25 settembre andranno in scena i sedicesimi, mercoledì 4 dicembre e mercoledì 18 dicembre gli ottavi di finale, mercoledì 5 febbraio 2025 e mercoledì 26 febbraio 2025 i quarti di finale. Prima dell’ultimo atto nella cornice dell’Olimpico, le semifinali con la gare d’andata in programma mercoledì 2 aprile 2025 e quelle di ritorno il 23 aprile 2025.

Coppa Italia 24/25, le date

Turno Preliminare: domenica 4 agosto 2024

Trentaduesimi: domenica 11 agosto 2024

Sedicesimi: mercoledì 25 settembre 2024

Ottavi di finale: mercoledì 4 dicembre 2024 / mercoledì 18 dicembre 2024

Quarti di finale: mercoledì 5 febbraio 2025 / mercoledì 26 febbraio 2025

Semifinali: mercoledì 2 aprile 2025 (andata) / mercoledì 23 aprile 2025 (ritorno)

Finale: mercoledì 14 maggio 2025