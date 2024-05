Ad Atene la finalissima di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina: gli aggiornamenti in diretta

Olympiakos-Fiorentina è la finalissima di Conference League che non è stata a lungo attesa solo dai tifosi viola ma pure da quelli del Toro. In virtù del nono posto granata e del fatto che in campionato la Fiorentina non potrà che chiudere ottava, la vittoria del trofeo da parte dei toscani – che andrebbero in Europa League il prossimo anno – libererebbe un posto in Conference. Segui gli aggiornamenti in diretta.

Olympyacos-Fiorentina: la diretta

9′ Annullato un gol alla Fiorentina per fuorigioco, dopo un check col Var

1′ Iniziata la partita

PRIMO TEMPO

Olympyacos-Fiorentina 0-0: il tabellino

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carma, Ortega; Hezze, Iborra; Podence, Chiquinho, Fortounis; El Kaabi. All. Mendilibar.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur, Mandragora; Gonzalez, Belotti, Kouamé. All. Italiano.

Le parole di Italiano prima della partita

Così Italiano prima della finale: “Rendetevi conto dell’atmosfera, di quello che ci giochiamo, abbiamo un po’ di esperienza, sappiamo a cosa andiamo incontro. La preparazione è stata giusta, i ragazzi li vedo bene e ora bisogna scendere in campo e dare il massimo. La scelta di Bonaventura? Jack può muoversi sia davanti che in mezzo, se ci sarà bisogno di fare il centrocampista lo sa fare da una vita. Si sa buttare dentro e queste partite possono essere decise anche dalla panchina. Sono convinto che ci sarà bisogno di tutti. Come si batte l’Olympiakos? E’ una squadra che arriva con grande entusiasmo, ha giocato con grande qualità in questa coppa. Temo il fatto che alcuni di loro hanno molta esperienza in queste competizioni, riescono sempre a fare male con il loro attaccante. Però abbiamo visto che concedono e dobbiamo essere concreti”.

Olympyacos-Fiorentina: le formazioni ufficiali

