I due dirigenti sono stati puniti con un’ammenda di 3.000 ciascuno per le proteste al termine di Torino-Frosinone

L’arbitraggio di Forneau in Torino-Frosinone e, in particolare, le decisioni di non annullare la rete di Ibrahimovic (nonostante un netto tocco con la mano di un compagno) e di togliere, dopo aver rivisto le immagini al Var, il rigore per il fallo su Seck sul parziale di 1-1, nei minuti iniziali del primo tempo supplementare, hanno fatto infuriare un po’ tutti in casa granata. E le proteste arrivato nell’immediato post partite sono costate caro a Davide Vagnati e a Emiliano Moretti, entrambi sanzionati dal Giudice Sportivo con una multa di 3.000 euro.

Giudice Sportivo: la multa per Vagnati e Moretti dopo Torino-Frosinone

“Per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, contestato reiteratamente l’operato arbitrale, assumendo un atteggiamento irrispettoso”, si legge nelle motivazioni della doppia sanzione ai due dirigenti granata decisa dal giudice Alessandro Zampone. Alle proteste di Vagnati e Moretti era poi seguito lo sfogo del presidente Urbano Cairo che, prima di lasciare lo stadio, aveva definito “Uno scandalo” l’arbitraggio di Forneau. Non era stato molto più tenero il tecnico Ivan Juric, che ha fine partita ha parlato di “episodi devastanti”. Insomma, Fourneau ha fatto arrabbiare (e tanto) l’intero ambiente granata ma ora a pagare, nel vero senso della parola, sono Vagnati e Moretti.