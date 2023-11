Le ultime dallo Stadio Olimpico Grande Torino in vista di Torino-Frosinone: in difesa gioca Zima, c’è Gemello titolare

Meno di un’ora all’inizio di Torino-Frosinone. Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali: nel Torino ci sono delle novità. Luca Gemello titolare, preferito a Milinkovic-Savic. In attacco le due punte sono Sanabria e Zapata. Torna anche Zima in difesa, come braccetto destro. In mezzo al campo Tameze, Linetty e Gineitis. Bellanova riposa in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.

Torino-Frosinone: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Gemello; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Tameze, Gineitis, Vojvoda; Zapata, Sanabria. A disp. Milinkovic-Savic, Popa, Sazonov, Bellanova, Antolini, N’Guessan, Ricci, Ilic, Radonjic, Vlasic, Pellegri, Seck, Karamoh. All. Juric

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi, Oyono; Mazzitelli, Bourabia, Brescianini; Kvernadze, Ibrahimovic, Cheddira. A disp: Frattali, Turati, Marchizza, Romagnoli, Baez, Lulic, Kaio Jorge, Reinier, Garritano, Soulé, Barrenechea, Lusuardi. Allenatore: Di Francesco.