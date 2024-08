Il portiere svincolatosi dal Toro per la scadenza del contratto scrive un lungo messaggio di congedo: “Una storia che va oltre i 7 anni insieme”

Lo scorso 30 giugno il contratto di Luca Gemello con il Torino è scaduto e le strade tra il portiere classe 2000 e la società granata si sono divise, dopo la trafila nelle giovanili e in prima squadra. Ora l’estremo difensore si unirà al Perugia in Serie C. Di seguito il saluto di Gemello pubblicato su Instagram:

“Una storia che va oltre i 7 anni passati insieme. E’ una storia che parte da lontano, quando con mio papà andavo allo stadio a vedere le partitre del Toro. La storia di un bambino che ha coltivato un sogno e la possibilità di realizzarlo.

Il sogno di indossare questa maglia gloriosa.

Di avere l’onore di sentire i tifosi urlare il suo nome senza aver modo di ringraziarli veramente, come avreste meritato.

Non tutte le storie hanno per forza un lieto fine. Non tutte le storie finiscono come avevamo sognato da piccoli. Forse non finiscono, “fanno giri immensi e poi ritornano”. Magari in momenti diversi, in modi diversi e con esperienze diverse.

In questa storia però c’è qualcosa che non è mai cambiato. Quel qualcosa che solo chi ama veramente questa maglia può capire.

Qualcosa che non cambierà mai e mi porterò dietro per sempre. Una fede, una passione, un modo di intendere la vita, un amore.

Grazie a chi mi ha fatto sentire a casa in tutti questi anni. Società allenatori, compagni e ogni singolo addetto ai lavori che sono stati la mia seconda famiglia.

Grazie a tutti i tifosi che mi hanno sempre sostenuto.

Per sempre uno di voi.

Luca”